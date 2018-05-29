Пьяный дебош: драчун из Молдовы избил цветочника в Италии

Мужчина, выпивая в компании друзей в ресторане, ударил кулаком продавца цветов.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы 20-ти лет избил продавца цветов в Милане.

Вместе с двумя приятелями-соотечественниками и гражданином Украины агрессор находился в ресторане. К ним подошел продавец цветов. Будучи в сильном подпитии, гражданин Молдовы сильно ударил цветочника кулаком. Тот упал без чувств.

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Полицейские, прибывшие на место происшествия, были вынуждены "упаковать" нападавшего в наручники. Агрессивно вел себя дебошир и со стражами порядка.

Жертвой нападения оказался 51-летний выходец из Бангладеш. Сейчас нашего соотечественника обвиняют в нанесении телесных повреждений жертве нападения и в сопротивлении при задержании полицией.