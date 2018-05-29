В Кишиневе жильцы целого дома могут погибнуть под руинами своих квартир

Множество людей - взрослых, детей, стариков, инвалидов - могут погибнуть из-за того, что их дом в любой момент рискует обрушиться по причине возведения новостроя с нарушением всех норм зодчества.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Жилой дом в центре Кишинева находится под угрозой обрушения из-за строительства здания прямо у его стен.

Как сообщила корреспонденту Sputnik жительница дома по улице 31 Августа 1989 года, 62, Олеся Горша, "местные власти закрывают глаза на происходящее несмотря на то, что абсолютно все компетентные структуры были письменно оповещены об прямой угрозе человеческим жизням". Строительство "впритык" ведется по адресу: улица 31 Августа 1989 года, 60.

"Капитальная стена нашего дома отходит от крыши прямо на глазах! Мы боимся в любой момент оказаться под руинами. Но возведение соседней новостройки продолжается бешеными темпами. Такое ощущение, что это специально делается для того, чтобы наш дом рухнул. Жалобы написаны во все профильные структуры, от некоторых даже получены ответы. Но дело так и не сдвинулось", — рассказала Горша.

По ее словам, была проведена экспертиза помещений и квартир, пострадавших с началом проведения строительных работ, и эксперты зафиксировали трещины и другие плачевные последствия.

"В заключении экспертов написано, что эти повреждения вызваны именно началом строительных работ на расстоянии… 20 сантиметров от нашего дома. Строительная инспекция выдала рескрипт на запрет работ до полного восстановления поврежденных помещений нашего дома. Но ничего восстановлено не было, а стройка продолжается. Разрушения пошли уже по всему дому, все капитальные несущие стены — в глубоких трещинах", — рассказала Горша.

Дом этот, кстати, находится в реестре памятников архитектуры. Там сказано: "Памятник архитектуры местного значения. Первая информация о нем появилась 1879 году, когда он принадлежал сыну торговца Мошко Брухиса. В 1897 этот дом купил Мордко Ительзон, который одолжил 12 тысяч рублей для того, чтобы в трехлетний срок сделать здание двухэтажным. Такой срок установила Губернская управа".

В то же время, по словам собеседницы, застройщик нового здания без стеснения отсек часть крыши этого памятника архитектуры, а теперь рабочие ходят по ней, трудясь над утеплением новостроя.

"И это не говоря уже о том, что нормы противопожарной безопасности полностью нарушены при проведении строительства. Да и те, кто заселится в новый дом, если он будет достроен, также рискуют из-за этого жизнью", — заключила собеседница.

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