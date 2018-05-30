После убийства пенсионерки под Каларашом мужчина едва не остался на свободе

Ранее суд первой инстанции не нашел состава преступления в отношении фигуранта этого уголовного дела.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Апелляционная палата (АП) Кишинева вынесла решение, согласно которому житель Каларашского района, убивший пенсионерку, сядет в тюрьму на 20 лет.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, трагедия произошла в селе Онишканы. Мужчина пришел домой к 78-летней женщине, начал с ней ссориться, а затем принялся наносить удары, что привело к ее смерти.

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Суд первой инстанции в 2017 году посчитал, что убийство совершил другой человек.

АП же приняла иное решение: кроме приговора о тюремном сроке осужденный должен выплатить более 33,5 тысячи леев на покрытие судебных издержек.