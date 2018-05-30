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Кольца

Подпольную "ювелирку" раскрыли в Кишиневе

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Драгоценные камни, золотые и серебряные украшения без документов хранили в Кишиневе, в подвале жилого дома.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Подпольное ателье по изготовлению изделий из драгметаллов, действовавшее в Кишиневе, "накрыли" полицейские и прокуроры.

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Все драгоценности, обнаруженные на месте обыска, в подвале жилого дома, оказались с поддельными клеймами, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

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Также были проведены 11 обысков в домах и квартирах лиц, причастных к деятельности подпольной "ювелирки". Представители органов правопорядка нашли в ассортименте золотые и серебряные украшения, а также драгоценные камни без документов об их происхождении — общей стоимостью более 400 тысяч леев. Также были обнаружены записи "черной бухгалтерии", электронные носители информации и пневматический пистолет.

Ряд лицу задержанных по подозрению в этой незаконной деятельности, могут лишиться свободы на срок до 10 леи или — заплатить штраф до 13 тысяч условных единиц.

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Теги:
следователи, ювелирные изделия, подпольное изготовление, украшения, полиция, Кишинев, Общество
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