Жестокое убийство в лесу под Кишиневом - подозреваемый задержан

Известно, что подозреваемый в расправе над женщиной, чье тело найдено в лесу у Колоницы, был ранее судим.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Тело 29-летней женщины с признаками насильственной смерти найдено в среду близ Кишинева, в лесу у села Колоница.

© Fotolia / Andrey Burmakin После убийства пенсионерки под Каларашом мужчина едва не остался на свободе

По данным управления кишиневской полиции, расследованием занимается Инспекторат сектора Чеканы.

Об исчезновении женщины в полицию сообщили 26 мая.

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По горячим следам задержан подозреваемый в убийстве — 28-летний житель коммуны Тогатино, ранее судимый. Следствию известно, что 25 мая подозреваемый и жертва убийства вместе распивали алкоголь, и мужчина в какой-то момент принялся избивать женщину.

Подозреваемый помещен по 30-дневный арест. Если суд признает его вину, последует наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет или пожизненное содержание в пенитенциаре.