Поисковики: мемориал в Унгенах лишили артиллерийского орудия

По словам поисковиков, пушку демонтировали несколько месяцев назад, но почему это сделали, и поставят ли ее обратно - история, как говорится, умалчивает.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Мемориальный комплекс в Унгенах, посвящённый Великой Отечественной войне, "не досчитался" одного важного элемента.

Как сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального организационного комитета "победа" Алексей Петрович, речь идет об артиллерийском орудии.

"Сейчас по всей Молдове проводится проект "Мемориалы и памятники Молдовы". Он посвящен инвентаризации и паспортизации военно-исторических объектов памяти о Великой Отечественной войне. С целью задокументировать такие объекты в Унгенах поисковики отряда "Август" приехали в этот город", — рассказал Петрович.

Но, к своему удивлению, общественные активисты не обнаружили на местном мемориале артиллерийское орудие ЗИС 3 (№ 332093), являющееся одним из элементов комплекса.

"По информации секретаря мэрии Унген, это орудие было демонтировано еще несколько месяцев назад. Причины демонтажа и место нахождения пушки в настоящий момент выясняются", — подчеркнул Петрович.

Sputnik направил в министерство обороны запрос с целью выяснить местонахождение этого орудия и причины его демонтажа.