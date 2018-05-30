В Молдове торговец бычьими шкурами присвоил миллион леев и сбежал в Испанию

Осужденный должен выплатить моральный ущерб потерпевшему и погасить расходы на его экстрадицию в Молдову.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. За совершение мошенничества в особо крупных размерах суд первой инстанции приговорил жителя села Лэпушна Хынчештского района к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа.

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Также, по данным пресс-службы прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, осужденный на три года лишен права руководить коммерческими предприятиями.

По данным следствия, в 2009 году, будучи администратором фирмы, занимавшейся куплей-продажей шкур крупного рогатого скота, мужчина с помощью своего служебного положения получил обманным способом более миллиона леев от лица, объявившего себя позже потерпевшей стороной.

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Только через семь лет после подачи заявления в прокуратуру подозреваемого удалось привлечь к ответственности, объявив прежде в международный розыск. Мужчину задержали в Испании и в июле 2017 года экстрадировали в Молдову.

Суд также постановил выплатить пострадавшей стороне 10 тысяч леев в качестве морального ущерба и 25,6 тысячи леев для покрытия расходов на его поиск и экстрадицию.

Решение суда можно обжаловать в Апелляционной палате.