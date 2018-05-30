23:00 30 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.91
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.65
Поиск
Зарубежные страны: Испания

В Молдове торговец бычьими шкурами присвоил миллион леев и сбежал в Испанию

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
Получить короткую ссылку
67 0 0

Осужденный должен выплатить моральный ущерб потерпевшему и погасить расходы на его экстрадицию в Молдову.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. За совершение мошенничества в особо крупных размерах суд первой инстанции приговорил жителя села Лэпушна Хынчештского района к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа.

Старт продаж iPhone 6 и iPhone 6 plus в России
© Sputnik / Игорь Руссак
Как у интернет-мошенников может оказаться ваш номер телефона

Также, по данным пресс-службы прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, осужденный на три года лишен права руководить коммерческими предприятиями.

По данным следствия, в 2009 году, будучи администратором фирмы, занимавшейся куплей-продажей шкур крупного рогатого скота, мужчина с помощью своего служебного положения получил обманным способом более миллиона леев от лица, объявившего себя позже потерпевшей стороной.

"Почта Молдовы" предупредила о новом виде мошенничества >>>

Только через семь лет после подачи заявления в прокуратуру подозреваемого удалось привлечь к ответственности, объявив прежде в международный розыск. Мужчину задержали в Испании и в июле 2017 года экстрадировали в Молдову.

Суд также постановил выплатить пострадавшей стороне 10 тысяч леев в качестве морального ущерба и 25,6 тысячи леев для покрытия расходов на его поиск и экстрадицию.

Решение суда можно обжаловать в Апелляционной палате.

По теме

Цена наивности: кишиневец "купился" на объявлении мошенника в сети
Грабеж с размахом - на какую сумму "обули" всех мошенники из Молдовы
Панов: низкая цена на квартиру, скорее всего, говорит о мошенничестве
Квартиры в новостройках: как не стать жертвой мошенников-застройщиков
Теги:
присвоение, миллион, бегство, администратор, мошенничество, тюрьма, прокуроры, экстрадиция, полиция, приговор, деньги, суд, Испания, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пакистанский кебаб в Риге
    Враг кебаба

    В Латвии продолжается противостояние между депутатом Сейма от Национального объединения и любителями кебабов.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Пьянству – бой!

    По сравнению с предыдущими годами количество алкоголя, потребляемого жителями Литвы, начало сокращаться.

  • Элемент декора сцены главного зала в бывшем Доме офицеров флота, а ныне Центре русской культуры.
    Тени прошлого

    Советская символика на репетиции открытия Дней Старого города в Таллинне возмутила эстонских реформистов.

  • ОАО Минский подшипниковый завод
    Цель поставлена

    Новая индустриализация и соблюдение макроэкономической стабильности - что обеспечит рост белорусской экономики, читайте в обзоре Sputnik.

  • Казбегский район - вид на горы Кавказа и Крестовый перевал
    Туристическое место

    В Национальном парке Казбеги открылся центр для визитеров - одно из самых популярных мест Грузии готово к наплыву туристов.

  • Международный турнир по боксу посвящённый памяти Героя Советского Союза М.К.Нагуляна
    Одиннадцать первых

    Боксеры из Абхазии заняли одиннадцать первых мест на Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна в Адлере.

  • Драка, фото из архива
    Кулачная дипломатия

    В Баку местные жители избили главу муниципалитета прямо в его кабинете – причиной конфликта стало незаконное строительство дома.

  • Полиция Армении
    Сам пришел

    В Гюмри полиция задержала 21-летнего местного жителя, расстрелявшего из автомата двоих мужчин, — он явился с повинной и сдал оружие.

  • Альпинист Максут Жумаев покорил Эверест
    На крыше мира

    Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев поделился впечатлениями от второго восхождения на Эверест.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт БИ-2 в Кишиневе
Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей
Кошка Моника из приморского зоопарка заменила мать новорожденной рыси
Кошка Моника из приморского зоопарка заменила мать новорожденной рыси
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться