Страшное ДТП произошло под Кишиневом

Авария случилась в пригороде молдавской столицы – Крикова, пострадавшего из машины "вызволила" бригада спасателей.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В результате аварии в Крикова 26-летний молодой человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Автомобиль Volvo, которым он управлял, врезался в дерево в среду поздно вечером. Пока остаются неясными причины, по которым это произошло.

Столкновение было настолько сильным, что водителя зажало между искореженными деталями авто. В итоге спасателям пришлось доставать молодого человека, применив спецсредства.

Сразу после успешного завершения операции пострадавшего передали медикам скорой помощи.