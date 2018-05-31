Страшное ДТП произошло под Кишиневом

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В результате аварии в Крикова 26-летний молодой человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Автомобиль Volvo, которым он управлял, врезался в дерево в среду поздно вечером. Пока остаются неясными причины, по которым это произошло.
Столкновение было настолько сильным, что водителя зажало между искореженными деталями авто. В итоге спасателям пришлось доставать молодого человека, применив спецсредства.
Сразу после успешного завершения операции пострадавшего передали медикам скорой помощи.