Дело о крупной контрабанде героина в Молдову: прокуроры раскрыли детали

Сюжет, как из криминального фильма: несколько молдавских полицейских помогали наркодилерам из-за границы, а когда им всем вынесли приговоры, они их опротестовали в вышестоящей инстанции.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Высшая судебная палата Молдовы поставила точку в громком деле о контрабанде героина в особо крупных размерах.

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В марте 2008 года в центре инспекторы дорожной полиции выявили автомобиль, загруженные мешками с фасолью, в которых были спрятана брикеты героина общей массой в 200 килограммов. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы, за рулем этого транспортного средства находился гражданин Турции. Наркотики стоимостью примерно в 10 миллионов леев, по данным следствия, должны были доставить на склад в город Варница для упаковки и дальнейшей отправки. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Турции, а также четверых полицейских, которые "крышевали" этот наркобизнес.

Прокуроры предъявили всем шестерым обвинения в злоупотреблении служебным положением, злоупотребление властью, подделка официальных документов, перевозка с целью реализации наркотиков в особо крупных размерах, покрытие преступления.

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В Генпрокуратуре сообщили, что Апелляционная палата в ноябре 2017 года приговорила одного из сотрудников молдавской полиции к 14 годам тюрьмы закрытого типа с лишением права занимать определенные должности в течение 10 лет. Еще один работник правоохранительных органов, проходящий по этому делу, получил три года условно, но с лишением права занимать определенные должности в структурах МВД в течение пяти лет. Что касается граждан Турции, то один из них осужден на 13 лет в тюрьме закрытого типа с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет, а другой — восемь лет тюрьмы закрытого типа с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет. Адвокаты оспорили решение судей Апелляционной палаты.

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"Высшая судебная палата отклонила как необоснованные обращения обвиняемых и их адвокатов, оставив в силе решение Апелляционной палаты от 28 ноября 2017 года", — отметили в Генпрокуратуре.