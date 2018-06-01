Двухлетний ребенок случайно убил четырехлетнюю сестру в Молдове

Роковая случайность: четырехлетняя девочка погибла под колесами авто, в котором находился ее двухлетний брат.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Трагедия в селе Пересечено Оргеевского района: четырехлетняя девочка погибла под колесами автомобиля, в котором находился ее младший брат, сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Диана Максим.

"Трагедия произошла 29 мая вечером. Двухлетний мальчик играл в автомобиле отца. В замок зажигания был вставлен ключ, но неизвестно, как машина тронулась. Напротив автомобиля стоял ЗИЛ. Четырехлетняя сестра мальчика находилась перед легковушкой, которая ее и задавила. Девочка оказалась зажата между двумя машинами. Малышка скончалась", — сказала собеседница.

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По ее словам, инцидент произошел у ворот жилого дома, а родители детей находились во дворе.

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"Все случилось в течение нескольких минут. Начато расследование. Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Будут проведены экспертизы. Ждем результаты, по итогам которых будет принято какое-то решение", — отметила Максим