Водителя такси оштрафовали в Кишиневе за активную гражданскую позицию

Наклейки на автомобилях против повышением цен на бензин и дизельное топливо стали весьма популярны среди водителей в Молдове.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. В Кишиневе таксисту выписали штраф за размещение на его автомобиле наклейки с выражением протеста против повышения цен на топливо, отмечает очевидец этого факта. На опубликованной в интернете видеозаписи сотрудник инспектората патрулирования выписывает таксисту штраф в 300 леев за несанкционированную рекламу, размещенную на автомобиле.

На той же видеозаписи мужчина, представившийся как Вадим Тодоров и заявивший, что он — напарник оштрафованного водителя, то есть, работает в той же службе такси, рассказал, что вначале полицейские по, якобы, звонку пассажира остановили тот автомобиль и решили выяснить, не находится ли шофер в состоянии наркотического опьянения.

"Проверка у нарколога показала, что мой напарник абсолютно чист, и тогда полицейские решили выписать ему штраф за, якобы, несанкционированную рекламу. Хотя на наклейке, о которой идет речь, нет ни названия какого-либо бренда или номера телефона. То есть, о рекламе здесь и речи быть не может", — рассказал Тодоров.

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Отметим, что в эти дни размещенные на авто наклейки, где выражается несогласие с повышением цен на бензин и дизельное топливо, стали весьма популярны среди водителей в Молдове.