Смертельное извержение: количество жертв стремительно растет

Извержение вулкана Фуэго привело уже к десяткам жертв и сотням пострадавшим - таковы данные национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Количество жертв в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье увеличилось до 25 человек. Об этом заявили в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 7 погибших и почти 300 раненых.

Канал RBC Noticias отмечает, что, по последним данным, 653 человека размещены во временных убежищах, из них 378 — в департаменте Эскуинтла и 275 — в Сакатепекесе.

Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах после начала извержения вулкана. Режим повышенной опасности распространяется на города Эскинтла, Алотенанго, Сакатепекес, Йепокапа и Чимальтенанго.

На остальной территории сохраняется оранжевый уровень тревоги.

Извержение Фуэго продолжается. Столбы дыба и пепла поднимаются на высоту до десяти километров. Радиостанция Emisoras Unidas сообщает, что более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

Пепел от вулкана распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.

Президент соседней Мексики Энрике Пенья Ньето в своем Twitter уже выразил соболезнования гватемальцам в связи с гибелью людей и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.