Торговцы людьми охотятся на жителей Молдовы: 108 жертв, из них 22 ребенка

По данным МВД, от преступлений, связанных с незаконным трафиком, страдают не только взрослые, но и десятки детей.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В первом триместре 2018 года в Республике Молдова были зарегистрированы 44 преступления в области трафика людей, от которых пострадали 108 человек, сообщает министерство внутренних дел страны.

Примечательно, что мужчины по этой печальной статистике чаще становятся жертвами нелегального трафика. Среди жертв торговцев людьми их доля составляет 64 процента, а доля женщин — 36 процентов.

С начала года зарегистрировано уже 22 случая, когда жертвами преступников стали дети и подростки (от 8 до 17 лет), которых продавали для получения наживы или в целях сексуальной эксплуатации, информирует МВД Молдовы. Среди них 19 девочек и 3 мальчика.