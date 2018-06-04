Штраф в сотни тысяч: молдавских водителей зажали в угол

За что в Молдове можно получить штраф в сотни тысяч леев: помимо обязанности уплатить государству такие деньги, виновному придется отбыть еще и тюремный срок.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. На прошлой неделе сразу несколько водителей попытались подкупить патрульных инспекторов, и за это автовладельцы могут быть жестко наказаны. Ведь взятка даже в 200 леев (около 12 долларов) в Молдове может обернуться не только тюремным сроком, но и штрафом минимум в 100 тысяч леев (около шести тысяч долларов).

По данным Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД страны, один из случаев произошел в Комрате. Мужчина управлял мотоциклом без регистрационных знаков. При этом у него не было прав и советующей экипировки. Кроме того, он не остановился по первому требованию инспектора. В итоге водитель попытался подкупить полицейского, предложив ему 50 долларов взамен на то, чтобы сотрудник правоохранительных органов не выписал ему штраф.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чебанчук: даже коробка конфет считается взяткой

В другом эпизоде, который произошел в Страшенах, водитель хотел подкупить патрульных полицейских двумя тысячами леев, чтобы его не привлекали к ответственности за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Также за превышение скоростного режима пытались откупиться еще два водителя. Они предложили полицейским по 200 леев.

"Возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей 325 пунктом 1 Уголовного кодекса — "Активная коррупция". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы со штрафом в 100-200 тысяч леев", — отметили в Службе внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД Молдовы.