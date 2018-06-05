Чудеса изобретательности: как жители Молдовы прячут контрабанду на таможне

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Три попытки незаконного вывоза из Молдовы табачной продукции предотвратили таможенники. В общей сложности изъяли 29 тысяч 620 сигарет различных марок, которые находились в тайниках, сообщила Таможенная служба РМ.

© Sputnik / Miroslav Rotari На что идут жители Молдовы, чтобы не "светить" груз на таможне

В одном из случаев среагировала служебная собака — в результате грузовик дополнительно осмотрели, обнаружив 15,8 тысячи незадекларированных сигарет, спрятанных в системе крепления прицепа и в кабине.

Еще из одного автомобиля на КПП Джурджулешть сотрудники таможни извлекли 3,8 тысячи сигарет. Они находились в потолке и в боковых выступах багажного отделения легковой машины, которая следовала в Румынию.

Также в Джурджулешть изъяли еще 10 тысяч сигарет, которые незадачливые контрабандисты спрятали в семенах подсолнечника, отгруженных отечественной фирмой заграничному получателю.

Согласно законодательству, подобное правонарушение наказывается штрафом до 4,5 тысячи леев.