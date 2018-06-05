Эхо войны: в Тирасполе во дворе дома нашли четыре артиллерийских снаряда

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны пролежали в земле более 70 лет.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Опасную находку обнаружили строители во дворе одного из домов в Тирасполе, по улице Дзержинского. Рабочие копали котлован под бассейн в частном домовладении, когда на глубине полутора метров лопата одного из землекопов звякнула о металл.

© Sputnik / Антон Денисов Артиллерийский снаряд Второй мировой войны обнаружен в Кишиневе

Находка оказалась опасной — в земле покоились ржавые артиллерийские снаряды. Работа была немедленно остановлена, о найденных боеприпасах информировали правоохранительные органы, сообщила пресс-служба МВД Приднестровья.

Прибывшие саперы извлекли из земли четыре артиллерийских снаряда калибра 125 мм времен Великой Отечественной войны, которые пролежали в грунте более 70 лет.

Снаряды были перемещены в безопасное место для утилизации.