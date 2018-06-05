Схема раскрыта: подробности прошедших в Молдове обысков

Студенты покупали у преподавателей оценки – под следствие попали шесть десятков педагогов и посредников, а полученные суммы в самом прямом смысле шокируют.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Шестьдесят преподавателей и чиновников Экономической академии Молдовы (ASEM) стали фигурантами уголовного дела о махинациях с оценками за экзамены, дипломные и курсовые работы и прохождение практики. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

Ранее во вторник появилась информация о проведении обысков в Экономической академии Молдовы. Позже в НАЦ пояснили, что речь идет о расследовании дела о сдаче экзаменов, курсовых, дипломных работ и практики за деньги. Информация поступила в антикоррупционные структуры из самой Академии и из других источников.

Расследование показало, что посредники работали прямо перед зданием Академии. Они находили студентов-задолжников, учащихся со слабой успеваемостью и предлагали помощь. Оплата за услугу зависела от сложности задачи. Посредники шли к преподавателям и предлагали деньги, часть из которых оставляли себе.

Так, за сдачу экзамена платили до тысячи леев, за оценку по практике от тысячи до полутора тысяч. Самая дорогая услуга – дипломная и магистерская работы – 400-550 евро. После получения денег, оценивание проводилось фиктивно, зачастую студенты даже не присутствовали при этом.

© Photo : Serviciul de presă al CNA Обнаруженные в ходе обысков деньги

"Несмотря на то, что расследование находится на начальном этапе, есть подозрения, что 60 преподавателей и других чиновников ASEM причастны к бизнесу на экзаменах. Задокументированы их телефонные переговоры и встречи с другими членами этой сети, получение денег, документов, ведомостей", — подчеркнули в НАЦ.

Открыты несколько уголовных дел по факту активной и пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния. Все они объединены в единую процедуру расследования.

Обыски во вторник провели в кабинетах подозреваемых и в их домах. В итоге нашли внушительную сумму денег.

"На 72 часа задержаны девять человек, в том числе шесть преподавателей ASEM и три посредника", — подчеркнули в НАЦ.

Расследование продолжится для выявления списка всех причастных к данной схеме.