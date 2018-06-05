Центр Кишинева был частично обесточен, троллейбусы встали

В Кишиневе прямо в час пик перестали ездить троллейбусы, произошла нештатная ситуация на линии.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Во вторник днем служба InfoTrafic сообщила, что в Кишиневе на улицах Георге Асаки и Миорица временно остановлено движение троллейбусов из-за неполадок с проводами электротранспортного сообщения. Помимо этого, на пересечении улиц Гренобля и Николае Тестемицану не функционирует светофор.

В итоге в городе случился транспортный коллапс.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: большие пробки - рукотворное созидание маленьких улочек

По словам граждан, из-за остановки движения троллейбусов на Телецентре, "встал" и почти весь центр города. Электротранспорт не ездил по улице Пушкина, бульвару Штефана чел Маре в обе стороны, а также по улице Бэнулеску-Бодони.

Возмущенным пассажирам пришлось покидать троллейбусы и добираться до пункта назначения на маршрутках или пешком.

По данным службы InfoTrafic, сейчас движение по улицам Телецентра возобновлено. Но временно приостановлено движение троллейбусов на проспекте Григоре Виеру.