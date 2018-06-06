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Молдавские деньги

Пять предпринимателей обвиняются в краже госимущества

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
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Государству нанесен ущерб в 6,6 миллиона леев из-за коррупционных схем в Страшенском районе.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Пять предпринимателей задержаны по подозрению во взяточничестве и превышении служебных полномочий.

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По данным Антикоррупционной прокуратуры, подозреваемые проводили работы по облагораживанию территории ряда населенных пунктов Страшенского района. Деньги на этот труд давал Национальный экологический фонд министерства окружающей среды. Для этих целей местные мэрии организовали тендер на проведение работ, также вместе с Минфином выделив средства.

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Но, чтобы наверняка выиграть тендер, подозреваемые направили на участие в нем своих многочисленных родственников, на которых записан ряд фирм.

Таким образом, главный подозреваемый, считает следствие, через фирму своей жены выиграл тендер и взялся за прокладку канализации в одной из коммун Страшенского района. Ввиду разницы между стоимостью работ, указанных в тендере, и реальной ценой оплаты услуг фирмы государству нанесен ущерб в 6,6 миллиона леев.

Подозреваемые, находясь в эти дни под домашним арестом, признали свою вину и заключили соглашение о сотрудничестве со стороной обвинения, что предполагает предоставление информации обо всех обстоятельствах преступления. Теперь вместо 12 лет тюрьмы они могут получить три года и 1150 условных единиц штрафа вместе восьми тысяч. Пока же на имущество подозреваемых общей стоимостью 3,66 миллиона леев наложен арест.

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Теги:
кража, взятка, Страшены
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