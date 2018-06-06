ДТП в Каушанском районе - мужчина оказался заблокирован в авто

Спасатели прибыли на место происшествия и застали крайне нелицеприятную картину.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. ДТП произошло в селе Первомайское Каушанского района.

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По опубликованным в среду данным пресс-службы Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы, авария случилась во вторник вечером. Мужчина 27 лет за рулем автомобиля модели Nissan Premiera потерял контроль над управлением и врезался в столб электросетей.

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Водитель получил травмы различной степени тяжести и оказался заблокированным в своем авто. Из Каинар приехала бригада спасателей, мужчину из машины извлекли и доставили в больницу.

За минувшие 24 часа спасателям и пожарным пришлось вмешаться в 25 ЧП.