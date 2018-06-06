Видеофакт: мистика числа 13 в Кишиневе - несчастливые кражи

Стоило ли красть немногим более 500 леев, чтобы теперь заплатить более 40 тысяч леев штрафа?

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Жительница Кишинева 36-ти лет была задержана полицией по подозрению в краже кошелька.

По данным пресс-службы Кишиневского управления полиции, кража была совершена во вторник в троллейбусе маршрута № 13, когда он проезжал по улице Докучаева.

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Жертвой преступления оказался 35-летний мужчина. В его кошельке были документы, удостоверяющие личность, и деньги. Ущерб, нанесенный потерпевшему, составил 550 леев.

Если суд признает вину женщины, ей грозит до двух лет тюрьмы, до 240 часов неоплачиваемых работ в пользу государства или до 42,5 тысяч леев штрафа.