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Полиция

Как в боевике: в Бельцах полиция догнала и скрутила пьяного водителя

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Настроенный на побег работник автомойки пытался ускользнуть от патруля.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В Бельцах полицейские зрелищно задержали нетрезвого водителя, который пытался сбежать от них на автомобиле. Погоня и захват попали на оперативное видео Национального инспектората по патрулированию.

Заметив за рулем автомобиля Dacia Logan человека, который вел себя как пьяный, полицейские направились к нему. Однако водитель "ударил по газам" и попытался скрыться. Его удалось задержать во дворе жилого многоэтажного дома, однако сотрудникам полиции пришлось силой выволакивать нарушителя из автомобиля.

Задержанным оказался 49-летний житель Бельц, работник автомойки, который заявил, что взял машину без разрешения у настоящего владельца, чтобы… поехать домой. Медицинское обследование показало, что в его крови содержался алкоголь в количестве 1,11 мг/л.

В Молдове приняты правила, согласно которым минимально допустимая концентрация алкоголя в крови составляет 0,5 г/л. Такая норма установлена в большинстве стран Европы. Однако в Великобритании, Лихтенштейне, Люксембурге, Сан-Марино можно употреблять до 0,8 промилле.

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Теги:
пьяный за рулем, задержание, Национальный инспекторат по патрулированию, Молдова, Бельцы, Преступление, закон и правосудие
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