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Как в Молдове зарабатывают состояние: криминальная хроника

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Незамысловатая, на первый взгляд, схема контрабанды гаджетов в Молдову поразила своей наглостью: технику на тысячи леев провозили в пассажирском поезде.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Бизнес на контрабанде гаджетов: как в Молдове приторговывали купленной на Украине и незаконно ввезенной в республику техникой. По данным следствия, незамысловатую, на первый взгляд, схему провернули прямо через железную дорогу. Контрабандный товар провозили прямо в пассажирском поезде. Техника предназначалась для продажи на онлайн платформах.

Пограничная вышка наблюдения на на украинской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили, что завершено расследование и передано в суд уголовное дело на жителя Кишинева, обвиняемого в контрабанде в особо крупных размерах.

Правоохранительные органы установили, что в начале 2017 года фигурант этого дела в сговоре в несколькими лицами (их личности еще предстоит установить) незаконно ввез в Молдову на поезде Москва-Кишинев электротехнику, предназначенную для продажи на специализированных сайтах. Следственные мероприятия длились два месяца. Мужчину поймали с поличным прямо на перроне кишиневского железнодорожного вокзала. В ходе обысков по месту жительства задержанного обнаружена и изъята незадекларированная при ввозе в страну техника, которую закупили на территории Украины. Речь идет о смартфонах, ноутбуках, планшетах, электронных часов, дроны и другие аксессуары.

"Общая стоимость конфиската превысила 680 тысяч леев. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал с правоохранительными органами. Следствие продолжается для поиска и привлечения к ответственности всех причастных к этому случаю лиц. Виновному грозит до 10 лет тюрьмы", — отметили прокуратуре.

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Теги:
гаджеты, бизнес, контрабанда, прокуратура, Молдова, Украина, Общество
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