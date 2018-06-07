Предполагаемого сутенера из Молдовы нашли на Украине

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. На Украине обнаружили гражданина Молдовы, разыскиваемого на родине по подозрению в сутенерстве.

© AFP 2018 / VALERY HACHE "Дикое поле" Молдовы: почему бывшие проститутки страшнее сутенеров

По данным украинских СМИ, 30-летний мужчина почти пять лет скрывался от уголовной ответственности. Обнаружили его в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района Одесской области. А задержать беглеца удалось благодаря совместным усилиям пограничных ведомств Молдовы и Украины.

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Пока задержанного привлекли только к административной ответственности за нарушение пограничного режима и правил пребывания на Украине. Но в пункте пограничного контроля "Паланка" его передали сотрудникам Пограничной полиции Республики Молдова для дальнейшего следствия.