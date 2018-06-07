Почти оптом: из Кишинева на Украину "экспортировали" поддельные паспорта

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Деятельность преступной группировки, занимавшейся подделкой паспортов, разоблачили пограничники Молдовы и Украины.

По данным украинских СМИ, "целевой аудиторией" мошенников были лица, желавшие попасть в страны Евросоюза.

ОПГ действовала как в Молдове, так и на Украине, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы этой страны.

В Кишиневе задержали организатора этого незаконного бизнеса и его двух сообщников. Во время обыска у задержанных изъяли принадлежности для изготовления поддельных документов на пластиковой основе.

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Поддельные документы поставлялись на Украину, где преступный канал и был пресечен. Украинские силовики обнаружили поддельные паспорта литовского образца. Их нашли у лиц, пересекавших границу через международный автомобильный пункт пропуска "Платоново" в ходе осмотра одного из рейсовых автобусов, следовавшего из Кишинева на Украину.

Причастность других лиц к этой преступной схеме устанавливается.