Прокурор Приднестровья рассказал подробности о задержании депутата

ТИРАСПОЛЬ, 7 июня — Sputnik, Ирина Ляхова. Один из депутатов Законодательного собрания Приднестровья, недавно сложивший с себя полномочия председателя ЦК Компартии, но остающийся лидером приднестровских коммунистов, Олег Хоржан задержан местными правоохранительными органами.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламентские выборы в Молдове: кто займет кресла депутатов

Парламентарий проходит по двум делам, которые касаются организации несанкционированного митинга и потасовки с сотрудниками правоохранительных органов.

Перед задержанием приднестровские парламентарии во время пленарного заседания проголосовали за лишение Хоржана депутатской неприкосновенности. Законодатели рассмотрели этот вопрос по просьбе главного прокурора Приднестровья.

"В достаточно хамской форме он проник в помещение, а существуют определенные ограничения для посещения здания Управления внутренних дел (УВД). На попытки работников милиции обеспечить порядок в здании он не реагировал", — объяснял депутатам главный прокурор Анатолий Гурецкий необходимость снятия неприкосновенности с Хоржана.

Публичную акцию в Тирасполе Олег Хоржан организовал 2 июня. Она была заявлена как митинг протеста.

"Власть продолжает издеваться над приднестровцами", "Обратимся к Владимиру Путину" — такими были главные формулировки и лозунги акции. Правда, впоследствии сам организатор предпочел назвать ее встречей с избирателями.

Поздним вечером того же дня Хоржан пикетировал здание тираспольского УВД с мегафоном в руке. По его словам, ему звонили три десятка людей, которые присутствовали на акции и были задержаны. Депутат уверял: люди жаловались на то, что к ним применяют физическую силу и подолгу не пускают справить свои нужды, поэтому он приехал разобраться в том, что происходит.

"Я являюсь организатором акции. Сажайте меня. И выпустите людей. Они невиновны. Они закон не нарушали и виновны только в том, что последовательно борются с этим режимом", — призывал Хоржан сотрудников УВД.

Депутат утверждал, что как народный избранник в соответствии с законодательством имеет право беспрепятственного доступа в здание УВД. Позже Олег Хоржан написал заявление в милицию по поводу применения к нему физической силы и нарушения его прав депутата.

"Когда я попытался пройти в здание УВД, чтобы узнать судьбу задержанных людей, ко мне была применена физическая сила и работниками ГУВД были нарушены мои права, а по закону, как депутат, я имею право заходить в любые госучреждения в любое время", — отмечал он.