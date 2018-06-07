Следствие: в Дрокиевском районе одним бизнесменом-вымогателем стало меньше

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. В Селе Пеления Дрокиевского района произошло ограбление. Но важны здесь на самом деле не столько его детали, сколько произошедшее позже.

© East News / Photoalto Взятка, или оплата за труд: на чем зарабатывают адвокаты в Молдове

Итак, двое подозреваемых, как сообщает в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, были задержаны на 72 часа, и отвертеться им было никак нельзя. Родственники, конечно же, забегали в поисках помощи. И "помощь" появилась. Повлиять на прокуроров и полицейских вызвался некий местный житель, администратор фирмы.

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Мужчина попросил у родственников задержанных ни много ни мало 10 тысяч евро за свою услугу. Но жадность — плохой советчик в делах, и предполагаемого вымогателя задержали. Ему уже предъявлено обвинение, а дело передано в суд.

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы или до 4000 условных единиц штрафа.