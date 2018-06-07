Молдавские спасатели провели уникальную спецоперацию

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Теленок упал в канализационный люк на глубину 3,5 метра — все это произошло не в "забытом горном районе", — где и канализация-то не всегда есть, — а в Кишиневе.

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По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, инцидент произошел в четверг утром на улице Мунчештской близ дома № 799/6.

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На место происшествия выехали спасатели и пожарные — два экипажа. Трехсоткилограммового теленка извлекли с помощью тросов живым и невредимым.

С начала 2018 года в Молдове было спасено более 100 животных. В нашей стране фауну берегут!