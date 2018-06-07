Загадочная смерть в селе Слобозия: полицейские пришли в ужас от увиденного

Фотографии, от которых бросает в дрожь: тело 17-летнего молодого человека со следами сильного разложения нашли в заброшенном доме.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Тело мужчины со следами сильного разложения обнаружили в заброшенном доме в селе Слобозия района Штефан Водэ. Пресс-секретарь местной полиции Силвия Ветко заявила Sputnik, что были предприняты все необходимые меры для установления личности погибшего.

© Sputnik / Константин Чалабов Тело пропавшей девочки нашли в старом холодильнике

Согласно опубликованным полицией фотографиям, этот человек предположительно совершил самоубийство на чердаке этого дома. В ходе расследования выяснилось, что тело принадлежит 17-летнему молодому человеку, который проживал в селе Слобозия вместе с отцом, дедушкой и бабушкой. Мама несовершеннолетнего бросила семью, когда мальчику было 12 лет. Известно, что молодой человек учился в профшколе в Каушанах.

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Отец погибшего рассказал полицейским, что его сын часто крал деньги из семьи и пропадал без каких-либо объяснений. Родитель не обращался в правоохранительные органы, чтобы молодого человека не привлекли к ответственности. Полиции предстоит установить обстоятельства смерти молодого человека.