В Кишиневе оборвалась "карьера" молодой торговки проститутками

Молодая жительница приграничного села Тудора занималась отправкой девушек в Стамбул для занятия проституцией, утверждают в Пограничной полиции.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. В сутенерстве подозревается 23-летняя гражданка Молдовы, которую задержали в Кишиневском аэропорту.

© Sputnik / Павел Паламарчук Предполагаемого сутенера из Молдовы нашли на Украине

Согласно опубликованным в четверг данным Пограничной полиции МВД Молдовы, женщина в момент задержания сопровождала другую гражданку Молдовы, которую завербовала на "работу" через социальные сети.

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Оказалось, что таких жертв сутенерства было немало — девушек отправляли в Стамбул, обещая якобы высокооплачиваемую работу, а на самом деле заставляли их заниматься проституцией.

Задержанная признала свою вину. Она оказалась жительницей села Тудора Штефан-водского района, матерью двоих детей. Теперь женщине грозит до семи лет тюрьмы. Выявляется причастность других лиц к этой преступной схеме.