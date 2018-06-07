Наркодилеры Молдовы - их ловят, а они не заканчиваются

В Кишиневе раскрыли ОПГ - трех ее членов уже задержали.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. На протяжении последних трех недель в Кишиневе отлавливали и допрашивали предполагаемых торговцев наркотиками.

© Sputnik / Андрей Стенин Пограничники России в 2017 году изъяли более полутонны наркотиков

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, задержанные производили и сбывали марихуану. В частности, были допрошены двое жителей столицы, работавших на одну и ту же ОПГ.

Видеофакт: под Сороками ликвидировали две ОПГ наркоторговцев >>>

Позже был задержан их главарь, у которого нашли наркотики, деньги, вырученные от продажи "зелья", мобильные телефоны, сим-карты.

Задержанным — от 23 до 25 лет. Их арестовали на 30 дней. Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.

С начала 2018 года в Молдове было обнаружено более 50 килограммов наркотиков растительного происхождения, самого распространенного в республике из наркотических средств.