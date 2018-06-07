Громкое дело о коррупции в ASEM и россыпи арестов - суд принял решение

За экзамены, сданные без участия студентов, ответят те, кто их на это надоумил.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Согласно решению суда столичного сектора Буюкань, принятому в четверг, 30-дневному аресту подвергнуты фигуранты уголовного дела по борьбе с коррупцией.

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По данным Национального антикоррупционного центра, речь идет о дидактических кадрах Экономической академии Молдовы и их сообщниках. Три посредника преступной схемы будут сидеть под арестом в СИЗО, два преподавателя — под домашним арестом, а один их коллега будет находиться под судебным контролем.

Напомним, что офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией изъяли более двух миллионов леев в рамках обысков по делу о махинациях с оценками за экзамены, дипломные и курсовые работы и за прохождение практики.

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"Свыше двух миллионов леев в различной валюте изъяты офицерами НАЦ и прокурорами по борьбе с коррупцией в рамках обысков по делу ASEM. Происхождение денег предстоит установить в рамках дальнейших следственных мероприятий", — говорится в сообщении НАЦ.

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Во вторник появилась информация о проведении обысков в Экономической академии Молдовы (оригинальная аббревиатура — ASEM) и в домах подозреваемых. Позже в НАЦ пояснили, что речь идет о расследовании дела о сдаче экзаменов, курсовых, дипломных работ и практики за деньги. Информация поступила в антикоррупционные структуры из самой Академии и из других источников.

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Фигурантами дела стали шестьдесят преподавателей и чиновников Экономической академии Молдовы. Расследование показало, что посредники работали прямо перед зданием Академии. Они находили студентов-задолжников, учащихся со слабой успеваемостью и предлагали помощь. Оплата за услугу зависела от сложности задачи. Посредники шли к преподавателям и предлагали деньги, часть из которых оставляли себе.

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Так, за сдачу экзамена платили до тысячи леев, за оценку по практике от тысячи до полутора тысяч. Самая дорогая услуга — дипломная и магистерская работы — 400-550 евро. После получения денег оценивание проводилось фиктивно, зачастую студенты даже не присутствовали при этом.

Правоохранители задокументировали телефонные переговоры подозреваемых и встречи с другими членами этой сети, получение денег, документов, ведомостей.

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Открыты несколько уголовных дел по факту активной и пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния. Все они объединены в единую процедуру расследования.

В итоге на 72 часа задержали девять человек, в том числе шесть преподавателей ASEM и трех посредников. Расследование продолжится для выявления списка всех причастных к данной схеме.