В Кишиневе сносят здание легендарного кинотеатра

Разрешение на снос здания было выдано мэрией два года назад, многие кишиневцы возмущены происходящим.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Здание бывшего кинотеатра "Гаудеамус", который в советское время назывался "Имени 40 лет ВЛКСМ", начинают демонтировать. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Комментарии кишиневцев попадаются самые разные. Кто-то выражает сожаление, кто-то одобрительно относится к происходящему:

"Разрушают еще одну страничку моего детства", "Уходит эпоха", "Я здесь в первый раз поцеловался с девушкой", "Правильно делают, что сносят. Кому нужно это морально-устаревшее здание?".

© Sputnik / Miroslav Rotari Либералы взялись за снос исторического центра Кишинева

Как сообщают некоторые СМИ, разрешение на снос здания было выдано мэрией два года назад. Главный архитектор Кишинева Сергей Борозан в интервью телеканалу Publika заявил, что на месте бывшего кинотеатра будет построен многофункциональный центр с жилым домом, гостиничным комплексом. Застройщиков, похоже, не смущает, что жилой комплекс будет размещаться рядом с Некрополем. Напомним, что в этом районе также находится Центральное городское кладбище (которое еще называют "Армянское кладбище").

Кинотеатр "Имени 40 лет ВЛКСМ" ("Гаудеамус") был построен в 50-е годы прошлого столетия. Его спроектировал архитектор Валентин Войцеховский. В конце 90-х — начале нулевых в здании размещался кишиневский театр имени Эжена Ионеско.

Архитектор В. Войцеховский внес большой вклад в застройку центральной улицы Кишинева в середине XX века. Ему принадлежат проекты кинотеатра "Патрия"(1951 г.), здания Министерства пищевой промышленности (совместно с архитектором П. Борисовым, 1952 г.), ограды Соборного парка со стороны главной площади (1951г.), 107-квартирный жилой дом (1955-1959 гг.), учебные корпуса Медицинского института (1956-1962 гг.) и многие другие.