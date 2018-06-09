Зловещая суббота: ждать ли в эти выходные землетрясений

Сейсмологи, ведущие свои наблюдения за поведением земной коры, выявили следующую закономерность: в последние годы количество землетрясений в мире увеличилось, причем в выходные дни - субботу и воскресенье.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Опубликованы любопытные статистические данные: оказывается, чаще всего Землю "трясет" по субботам и воскресеньям.

© Sputnik / Виталий Аньков Землетрясения в Молдове: народные приметы и предчувствия животных

Стастика такова: суббота (15,34%), воскресенье (15,11%) и вторник (15%). Самым "безопасным" днем является четверг (11,82%).

В списке стран, где чаще всего происходят землетрясения магнитудой 6.5 и выше, соседняя с Молдовой Румыния, откуда и трясет нашу страну, отнесена к группе с низкой вероятностью разрушительного землетрясения, и занимает 20-е место. Однако именно Румыния является самой опасной сейсмозоной среди европейских стран, опережая по этому показателю Грецию и Италию.

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В Молдове за последнее столетие считаются самыми сильными землетрясения (свыше 7 баллов) 11 ноября 1940 года, 4 марта 1977 года и 31 августа 1986 года.