Кишиневцы, бдите: на Ботанике рано утром в квартиру влез вор

Только шум, который злоумышленник создал на балконе, помешал ему украсть из квартиры что-либо - жильцы проснулись.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. В Кишиневе в субботу ранним утром произошел инцидент, который должен заставить многих задуматься о своей безопасности.

© Sputnik / Grigori Sisoev Почему в ночные клубы Кишинева ходить крайне опасно

На Ботанике в квартиру на первом этаже жилого дома влез вор. Об этом сообщила в соцсетях женщина, проживающая там вместе со своей семьей. Она написала, что сквозь сон услышала шум на балконе, проснулась, увидела на застекленном балконе вора и закричала. Злоумышленник сбежал тем же способом, что и попал в квартиру — через открытое окно балкона.

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Женщина отметила, что незваный гость, к счастью, не успел ничего украсть, так как у него попросту не было на это времени, да и предрассветный полумрак в помещении помешал.

Несостоявшаяся жертва ограбления выразила опасение, что теперь ей будет страшно оставлять сына одного дома. Также, по ее словам, из-за неудачного расположения квартиры и усугубления криминогенной остановки в городе семье придется найти другое, более безопасное жилье.