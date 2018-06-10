В Кишиневе водитель выехал из пробки на "встречку" и попался

Часто в Кишиневе водители, попавшие в пробку, пытаются "вырулить" по встречной полосе или другими способами нарушить ПДД.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Неожиданный инцидент попал в поле зрения десятков тысяч пользователей соцсетей.

В Кишиневе, что не новость в последние годы, образовалась очередная пробка. На этот раз, что, опять же не редкость, машины "встали" на улице Измаильской. Но некоторые автолюбители, видимо, решили, что они, как говорится, лучше всех, и начали пытаться проложить себе путь через свободную в тот момент встречную полосу.

В новый год со старыми "ляпами" в соблюдении ПДД >>>

В одном из этих случаев, на перекрестке Измаильской и 31 Августа, водитель автомобиля, ехавшего по той самой встречной полосе, увидев, как из пробки "выныривает" нарушитель, не дал ему проехать против правил дорожного движения. И "узнику совести" пришлось выбирать другой путь следования.

Все это водитель-правдоруб снял на видео и выложил в соцсети. Из-за наличие нелитературных оборотов, слетавших с уст участников инцидента, это запись доступна только здесь >>>