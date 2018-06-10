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Днестр

Специалисты назвали опасности, которые таят водоемы страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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За последний месяц в Молдове утонули четыре ребенка, в МВД общую статистику называют тревожной.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. МВД Молдовы мобилизует силы в деле по предупреждению несчастных случаев на воде. Как сообщил журналистам глава генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михай Харабаджиу, превентивные меры также будут предпринимать пограничники, карабинеры и другие подразделения министерства внутренних дел. Спасатели ссылаются на тревожную статистику — за последние 16 лет в Молдове утонули 3 471 человек, из которых 571 ребенок. Харабаджиу отметил, что по всей стране действует только 19 спасательных станций. Поэтому владельцам водоемов и местным органам власти будут сделаны специальные рекомендации.

"Водоемы не должны быть только источником дохода для кого-то. Это должно быть безопасное место, часть которого специально оборудована для плавания и одобрена местными властями. С этими и другими рекомендациями выйдут сотрудники министерства внутренних дел", — заявил Михай Харабаджиу.

Тина на воде
© Sputnik / Yana Zaharova /
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Спасатели предупредили об опасностях, которые таят в себе водоемы Молдовы. Они советуют в воду заходить медленно, предварительно сделав разминку. Из-за того, что в озерах иногда протекают холодные подводные ручьи, перепад температур может привести к судороге.

Специалисты также не советуют купаться в неавторизированных местах на Днестре. Как пояснил начальник центральной спасательной станции Кишинева Станислав Чеглей, эта река хоть и тихая, но коварная, поскольку рельеф дна меняется постоянно.

"Когда проходят паводки течение увеличивается, и из-за этого образуются ямы и мысы. Кроме того, можно попасть в водовороты. В некоторых местах вода подмывает деревья, и они падают. И когда они падают, никто не знает. И их практически не вытаскивают", — рассказал Чеглей.

По словам собеседника, спасатели практически каждый день вызволяют из кишиневских водоемов пострадавших. Ближе к вечеру граждане позволяют себе употреблять горячительные напитки, а вода этого не прощает, отметил начальник центральной спасательной станции Кишинева.

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Теги:
озера, спасение, реки, опасность, утопленник, Вадул луй Водэ, Молдова, Кишинев, Общество
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