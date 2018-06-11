Убил и закопал в огороде: мужчина жестоко расправился с бывшей возлюбленной

История, от которой кровь стынет в жилах: полиция расследует дело об убийстве 38-летней женщины в Криулянах.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Житель Криулянского района задержан на 30 суток по подозрению в убийстве бывшей возлюбленной. Речь идет о 48-летнем жителе села Бэлэбэнешты.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Кишиневе нашли расчлененное тело: подробности

В полицию Криулян 1 июня этого года обратилась женщина, попросившая помочь найти свою пропавшую подругу, которая не отвечала на телефонные звонки и отсутствовала дома.

По данным правоохранительных органов, в ночь на 31 мая жертва — 38-летняя женщина находилась в гостях у своего бывшего возлюбленного. Между ними возникла ссора и мужчина нанес ей несколько ударов по голове, которые привели к смерти. Чтобы скрыть преступление "Отелло" решил закопать тело убитой во дворе своего дома. Телефон и одежду бывшей пассии он сжег.

"В результате обысков, проведенных 6 июня в домохозяйстве мужчины, обнаружено тело женщины, захороненное в указанном месте. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Тело убитой направлено на судмедэкспертизу", — отметили в полиции.

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Если вина фигуранта этого дела будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюремного заключения.