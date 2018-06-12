Видеофакт: хамы на дорогах Кишинева не заканчиваются

"Уж сколько раз твердили миру", но нужно снова повторять - автохамы в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Сразу о двух случаях нарушения ПДД в Кишиневе рассказали общественные активисты, опубликовав в соцсетях видеозаписи.

В первом из них бородатый мужчина благообразного вида, сидя за рулем авто, две минуты пререкался с пешеходом, снимавшим его на видео. Дело в том, что автор записи просил водителя переставить машину, так как он припарковал ее в неположенном месте — частично на тротуаре, частично на пешеходном переходе. Услышав, что пешеход намерен вызвать полицию, водитель ретировался.

Во втором случае — снова пробка на улице Измаильской, и снова "самые умные" объезжают ее по свободной встречной полосе. На этот раз не нашлось водителя, который в нужный момент блокировал бы нарушителя, не дав ему стать "лучше всех".