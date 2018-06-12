Сильный пожар тушили ночью в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В Кишиневе на улице Ион Крянгэ, 6/1 в ночь на вторник вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.
"Звонок о возгорании поступил в 2.27. На место происшествия выехало восемь пожарных расчетов", — отмечается в сообщении ведомства.
По прибытию спасатели обнаружили, что огнем охвачено около 100 квадратных метров крыши ресторана, пламя распространялось в сторону двухэтажного жилого здания.
Жителей дома экстренно эвакуировали.
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Спустя час пожар удалось локализовать, а потушили возгорание спустя два часа — в 6.25.
Все обстоятельства и причина возгорания выясняются.