Сильный пожар тушили ночью в Кишиневе

Пожар вспыхнул в одном из ресторанов на Буюканах.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В Кишиневе на улице Ион Крянгэ, 6/1 в ночь на вторник вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.

"Звонок о возгорании поступил в 2.27. На место происшествия выехало восемь пожарных расчетов", — отмечается в сообщении ведомства.

© Photo : пресс-служба аэропорта Кишинева В аэропорту Кишинева снова тушили пожар

По прибытию спасатели обнаружили, что огнем охвачено около 100 квадратных метров крыши ресторана, пламя распространялось в сторону двухэтажного жилого здания.

Жителей дома экстренно эвакуировали.

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Спустя час пожар удалось локализовать, а потушили возгорание спустя два часа — в 6.25.

Все обстоятельства и причина возгорания выясняются.