Стала известна личность погибшего в Констанце юноши из Молдовы

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Выяснилась личность погибшего в Констанце юноши из Молдовы.

Им оказался 18-летний Ион Колесник. Он родился в селе Воловица Сорокского района. Известно, что он отправился в Румынию для учебы в Национальном колледже "Dinicu Golescu" в уезде Арджеш.

Однако перед этим он решил заработать и устроился на работу в отель "Нептун" в Констанце. Вечером 10 июня он отправился со своей девушкой на пляж. Затем он пошел купаться, а его спутница осталась ждать на берегу. Встревоженная его долгим отсутствием она обратилась в службу спасения.

К сожалению, прибывшие спасатели SMURD и береговой охраны обнаружили молодого человека недалеко от берега уже утонувшим.