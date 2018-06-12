Граждане Молдовы пять месяцев бесплатно делали ремонт в психбольнице

Доверчивых селян подставил их земляк, обещавший высокооплачиваемый труд в Москве.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. На 10 лет заключения в пенитенциаре закрытого типа осудили жителя Новоаненского района по обвинению в торговле людьми и незаконной эксплуатации рабочей силы.

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По данным пресс-службы генеральной прокуратуры, в 2013 году осужденный завербовал пять жителей сел Калфа и Рошкана Новоаненского района, которым обещал хорошо оплачиваемую работу в Москве.

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Мужчина передал своим "подопечным" деньги на проезд и объяснил, куда именно добраться. Пунктом назначения оказалась Московская психиатрическая лечебница № 1. Там вновь прибывшие должны были делать ремонт.

Пять месяцев наши соотечественники работали бесплатно, пока не поняли, что их обманули.

По возвращению домой они обратились в прокуратуру.