Наказание сутенеру из Молдовы, скрывавшемуся на Украине: закон суров

Гражданин Молдовы проходит по уголовному делу о сутенерстве, с этой целью его передали властям Молдовы коллеги из Украины.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. По подозрению в сутенерстве и за незаконный переход границы задержан гражданин Молдовы.

© Sputnik / Sergey Venyavsky Полицейский под прикрытием помог поймать сутенера-челнока

По опубликованным во вторник данным пресс-службы Пограничной полиции МВД Молдовы, мужчина был задержан на Украине и передан властям РМ на КПП "Паланка" пятого июня 2017 года.

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Фигуранту дела — 30 лет, он с 2016 года находится под уголовным преследованием по подозрению в сутенерстве. Сейчас мужчина помещен под предварительный арест. Ему грозит до пяти лет тюрьмы или до 1350 условных единиц штрафа.

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Также на Украине задержали еще двоих граждан Молдовы за незаконный переход границы. Их также передали коллегам из РМ на КПП "Тудора". Нарушителям 16 и 17 лет. В начале мая 2017 года они совершили в Штефан Водэ кражу в особо крупных размерах.