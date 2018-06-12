Результат участия в митинге: в Тирасполе наказан еще один депутат

Депутатского иммунитета был лишен еще один приднестровский парламентарий, теперь уже из городского совета Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. Горсовет Тирасполя снял с депутата Александра Самония неприкосновенность и согласился на применение административного взыскания за участие в несанкционированном митинге. Теперь слово — за судом.

Речь идет о митинге протеста, который был организован 2 июня на главной площади Тирасполя. Мероприятие не было согласовано с городскими властями, которые на запрос о его проведении предложили другое место — парк "Победы". Но организаторы решили настоять на своем.

Как писал Sputnik ранее, в том числе за несанционированное проведение митинга, был лишен иммунитета депутат Законодательного собрания приднестровского региона Олег Хоржан. На него было открыто уголовное дело по обвинению в применении физического воздействия на представителей правоохранительных органов.

По словам тираспольского прокурора Аркадия Севастьянова, депутату тираспольского горсовета Александру Самонию вменяется в вину не только участие в митинге.

"Он оказывал содействие в проведении митинга, предоставляя транспорт, организовывая доставку и подключение звукоусиливающей аппаратуры", — заявил прокурор.

В свою очередь, Самоний уверен: административное дело, открытое на него, — это "показательные репрессии за инакомыслие, за несогласие с текущим положением дел".

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Свое мнение выразила и зампред Законодательного собрания региона Галина Антюфеева, присутствовавшая на заседании горсовета. По ее словам, существует разница между оппозицией, когда люди высказывают свою точку зрения, предлагают какие-то изменения, программы, критикуя власть за недоработки, и враждебной деятельностью, направленной "на подрыв государственности и ориентированности на Россию".

"Перед законом все должны быть равны. Вы его нарушили и должны отвечать, как и любой другой гражданин. Никто не возражает, чтобы вы критиковали и были оппозицией, но делайте это все в рамках закона, и никто вас не будет привлекать. И перестаньте разрушать Приднестровье", — подчеркнула она.