Врачи-палачи: как из-за халатности медика умерла 27-летняя женщина

Врач предстанет перед судом за халатность, которая привела к смерти 27-летней женщины, которая отбывала срок в тюрьме Прункул.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Кишиневская прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело на врача-эндоскописта медотделения при тюрьме №16 (Прункул). Медик обвиняется в нарушении по халатности правил и методов оказания медицинской помощи, что привело к смерти пациентки.

© Sputnik / Варвара Гертье Новый поворот в деле молдавских врачей-рвачей

Речь идет о 43-летнем докторе, которые работал на этом посту с 2010 года. Согласно материалам дела, утром 12 октября 2017 года во время проведения процедуры бронхоскопии с биопсией врач нарушил по халатности правила и методы оказания медицинской помощи одной из заключенных тюрьмы. В результате это привело к тому, что через два часа его 27-летняя пациентка скончалась.

Согласно проведенной экспертизе, смерть заключенной произошла в результате анафилактического шока — аллергическая реакция на введение обезболивающих препаратов. Это подтверждается результатами вскрытия.

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"Эксперты пришли к заключению, что необходимость проведения бронхоскопии не была аргументирована, последствия медицинского вмешательства спровоцировали анафилактический шок (аллергическая реакция на Лидокаин), а по причине молниеносной реакции пациентка скончалась", — отметили в прокуратуре.

Если вина медика будет доказана, то ему грозит до трех лет тюрьмы с (или без) лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение двух-пяти лет.