Очевидцы: на улице Кишинева лежала женщина, скорая ехала 20 минут

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В Кишиневе женщине стало плохо в троллейбусе, но скорая ехала к ней на помощь целых 20 минут, сообщают местные СМИ.
Очевидно, причиной ухудшения состояния стала жара и духота в троллейбусе.
Инцидент произошел на проспекте Григоре Виеру. Женщину вынесли на улицу из троллейбуса на остановке "улица Романэ".
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Скорую вызвали сразу. Люди, собравшиеся вокруг, пытались за это время привести женщину в чувство.
Наконец, врачи приехали и госпитализировали пострадавшую. В момент прибытия медиков женщина немного пришла в себя, утверждают очевидцы.
В комментариях под публикацией пользователи соцсетей отмечают, что в большинстве троллейбусов и автобусов, курсирующих по Кишиневу, не работает система охлаждения воздуха или же ее нет вовсе.