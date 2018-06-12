Очевидцы: на улице Кишинева лежала женщина, скорая ехала 20 минут

Лишь ненамного женщина пришла в себя на момент приезда медиков, которые ее госпитализировали.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В Кишиневе женщине стало плохо в троллейбусе, но скорая ехала к ней на помощь целых 20 минут, сообщают местные СМИ.

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Очевидно, причиной ухудшения состояния стала жара и духота в троллейбусе.

Инцидент произошел на проспекте Григоре Виеру. Женщину вынесли на улицу из троллейбуса на остановке "улица Романэ".

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Скорую вызвали сразу. Люди, собравшиеся вокруг, пытались за это время привести женщину в чувство.

Наконец, врачи приехали и госпитализировали пострадавшую. В момент прибытия медиков женщина немного пришла в себя, утверждают очевидцы.

В комментариях под публикацией пользователи соцсетей отмечают, что в большинстве троллейбусов и автобусов, курсирующих по Кишиневу, не работает система охлаждения воздуха или же ее нет вовсе.