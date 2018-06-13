Доказано: на юге Молдовы патрульные взяток не берут

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Пресечены две попытки подкупа полицейских.
По данным пресс-службы генеральной прокуратуры, в первом случае житель Комрата передал 10 тысяч российских рублей и 400 леев работникам батальона патрулирования "Юг". Он просил их не составлять на него протокол за вождение автомобиля без водительских прав.
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Во втором случае житель Кагула попытался подкупить патрульных того же подразделения тысячей леев, чтобы те также не фиксировали отсутствие у него водительских прав.
За подобные преступления признанные виновными судом могут сесть в тюрьму на срок до шести лет и заплатить до четырех тысяч условных единиц штрафа.