Банда воров опустошала дома в Кишиневе

Пять жителей юга Молдовы выносили из столичных домов и квартир все, что плохо лежало.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Пять членов преступной группировки в возрасте от 26 до 32 лет задержаны по подозрению в кражах из квартир и частных домов в Кишиневе.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Воры оставили Филиппа Киркорова без одежды

По данным Кишиневского управления полиции, подозреваемый — родом из Гагаузии и Комрата, ранее судимые за различные преступления.

Пока расследуется причастность задержанных к краже ценностей на общую сумму 1,5 миллиона леев из трех домовладений в Кишиневе.

Странный взлом в Apă-Canal Chişinău: воры попали на видео >>>

Известно, что воры действовали ночью, проникали в дома через окна, когда хозяев не было на месте. Брали он все, что попадалось под руку — деньги, золотые украшения, мобильные телефоны.

Часть краденого имущества уже найдена. Подозреваемых задержали в селе Бежгиоз и в Комрате. Им грозит до 12 лет тюрьмы.