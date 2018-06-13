"Трушенское" дело - вся правда о новом задержанном

Что стало ясно следствию на момент задержания кадастрового инженера, имеющего отношение к "Трушенскому делу"?

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Еще один человек был задержан на 72 часа в среду по делу примара Трушен. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра Молдовы.

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Напомним, что мэр коммуны Трушены и председатель садоводческого товарищества этого населенного пункта, входящего в состав муниципия Кишинев, задержаны по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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"Схема по отчуждению земельных участков, принадлежащих местной администрации Трушен, выявлена сотрудниками НАЦ и прокурорами в результате расследования, начатого в январе этого года. Группа лиц, среди которых мэр и председатель садоводческого товарищества, планировали лишить это объединение земель, а затем продать их третьим лицам", — отметили в НАЦ.

Согласно материалам дела, члены группировки нашли желающих приобрести земельные участки, после чего за определенную сумму денег (до 10 тысяч евро за один объект недвижимости) узаконили эти сделки путем фальсификации многочисленных документов. В частности, подозреваемые подделали сертификаты о собственности.

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"Покупатели получали право собственности с регистрационным номером 90-х годов, когда и было установлено садоводческое товарищество. Поэтому они могли считаться полноправными членами объединения. При этом сами сделки осуществлялись в двухтысячных годах", — отметили в антикоррупционном центре.

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Накануне прокуроры и сотрудники НАЦ провели многочисленные обыски. "Следствие продолжается и в отношении других лиц местной администрации, соучастие которых предстоит доказать", — заключили в антикоррупционном центре.

Третий же из задержанных — бывший кадастровый инженер, а ныне президент компании, специализирующейся на осуществлении кадастровых работ. Его обвиняют в причастности к злоупотреблению служебным положением, в результате чего администрация Трушен понесла существенные материальные убытки.