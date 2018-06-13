Стало известно, почему оцеплен вход в парк "Валя Морилор" в Кишиневе

Полицейские, которые стоят в оцеплении никого не пропускают

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Полиция оцепила в среду вечером вход в парк "Валя Морилор" и находящееся рядом здание офиса ОБСЕ, сообщил корреспондент Sputnik, который стал очевидцем происходящего. По словам полицейских, проходят учения, в зону которых попало здание ОБСЕ и ряд дипломатических миссий.

Источник отметил, что это рядовое учение, поводов для паники нет. Отрабатываются упражнения для обеспечения безопасности. В учениях задействованы сотрудники Департамента карабинеров, ЗГЧС. Другие подробности не сообщаются.

Полицейские, которые стоят в оцеплении, людей и автомобили не пропускают.